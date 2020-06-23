أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي يتوفى بكورونا.. وطلاب مصر في خطر بعد زحام أمام لجان الامتحانات

2020/06/23 | 01:53 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

"من تظن نفسك ؟ أحمد راضي؟" هذه العبارة مأثورة في الشارع العراقي يتداولها كل من يلعب كرة القدم لضرب المثل بقدوتهم #احمد_راضي الذي أعلى اسم العراق في المحافل الدولية ولقب بساحر كرة القدم العراقية. العراق عاش يوما أسود مع خبر وفاته عن عمر يناهز 56 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.



في مصر، يشكو الكثيرون من الزحام أمام لجان امتحانات #ثانوية_عامة ويبدون قلقهم على صحة الطلاب الذين اضطروا إلى إجراء الاختبارات من دون التزام البعض بالإجراءات الاحترازية ضد #فيروس_كورونا.



في فرنسا، تناسى الفرنسيون قواعد التباعد الاجتماعي للاحتفال بعيد الموسيقى في نسخته ال32 ما خلق توترا مع الشرطة في بعض الأحيان.

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