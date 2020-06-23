هذا ما قاله الكاظمي لممثلة الامم المتحدة حول الانتخابات

2020/06/23 | 06:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزمه على التهيئة والإعداد الجيدين لإجراء الانتخابات، فيما اشار الى أهمية التعاون الأممي في عمليات التحضير والإ...

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