شاهد: مدن عراقية تغلق ابوابها وتفرض حظراً للتجوال

2020/06/23 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتفع معدلات الاصابة والوفيات في العراق جراء فيروس كورونا المستجد، يوما تلو آخر، وسط مخاوف من انهيار المنظومة الصحية في حال تزايد وتيرة الاصابات على ...

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