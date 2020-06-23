الجيش العراقي يستكمل ملاحقة داعش بصلاح الدين

2020/06/23 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق استمرار المرحلة الثالثة من عملية "أبطال العراق" لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين وسط البلاد....

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