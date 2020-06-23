تقرير: تجارة جديدة لميليشيا “الكتائب” عند الحدود العراقية – السورية

2020/06/23 | 07:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الميليشيات العراقية الموالية لـ #إيران أمست تتخذ عدة طرق من أجل توفير المال والربح الوفير، نتيجة الضائقة المالية التي تعاني منها #طهران التي تقوم بتمويلهم.بدا ذلك واضحاً، عندما زار الجنرال الإيراني #إسماعيل_قاآني…

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