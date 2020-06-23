دعوى قضائية ضد مرتكبي “جرائم العنف الجنسي” في الاستخبارات الجوية السورية

2020/06/23 | 07:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقةٍ من نوعها، تتقدم سبعة من الناجيات والناجين من التعذيب، في أربعة سجون تابعة لـ #الحكومة_السورية، بدعوى جنائية أمام المدعي العام الألماني، متهمين تسعة من كبار المسؤولين وجهاز الاستخبارات الجوية السورية، بارتكاب جرائم جنسية…

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