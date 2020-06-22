مقابل 300 دولار.. تجارةٌ جديدة لـ «الجيش الوطني» بتهريب الطلاب لتقديم الامتحانات في مناطق الحكومة السورية

2020/06/23 | 07:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاجرت فصائلٌ من «الجيش الوطني» المدعوم من #تركيا، بطلاب الشهادة الثانوية، بشكلٍ سري، وقامت بتهريبهم إلى مناطق #الحكومة_السورية لتقديم الامتحانات، بعد ما رفضت ذهابهم علناً في الآونة الأخيرة.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «الفصائل،…

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