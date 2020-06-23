الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلن موقفا رسميا من تقليص الرواتب في الاقليم

2020/06/23 | 07:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انهى الاتحاد الوطني الكوردستاني فجر اليوم الثلاثاء اجتماعا استمر لعدة ساعات خصصه لمناقشة الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان، وخاصة القرار الاخير الذي صدر بتقليص التمويل للرواتب.

وعقب الاجتماع صدر بلاغ رسمي اليوم جاء فيه انه وبسبب الوضع غير الطبيعي الذي يمر به اقليم كوردستان والعراق والمنطقة وانخفاض اسعار النفط الذي يُعد عصب الاقتصاد للاقليم والعراق، وتفشي وباء كورونا اضطرت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب، في اشارة الى تقليص تمويل الرواتب.

ودعا المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وفد حكومة الاقليم الى التوجه للعاصمة بغداد في اسرع وقت ممكن لاتمام المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

وطالب البلاغ ان يكون لبرلمان اقليم كوردستان وباعتباره اعلى مؤسسة تشريعية، ورقابية موقف بما يخص مصير الرواتب والمستحقات المالية للذين يتسلمون الرواتب.

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