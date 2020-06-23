2020/06/23 | 08:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أبرز ما سيناقشه وفد كردستان خلال زيارته اليوم لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 08:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف أبرز ما سيناقشه وفد كردستان خلال زيارته اليوم لبغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف أبرز ما سيناقشه وفد كردستان خلال زيارته اليوم لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).