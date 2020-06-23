بي إن سبورت تعلن وقف بث الدوري الإيطالي

2020/06/23 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة “بي إن سبورت” القطرية الاثنين بشكل رسمي، عدم بث مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A”، خلال الفترة المقبلة.وقالت شبكة “beIN MEDIA GROUP” في بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي”.أضاف البيان: […]

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