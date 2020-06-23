اقالة مسؤول عراقي اغضب محبي احمد راضي

2020/06/23 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية حزينة على رحيل أسطورة كرة القدم أحمد راضي فقط، بل كانت غاضبة من منشور كتبه مدير دائرة شؤون المثقفين في وزارة الثقافة، حسين القاصد، عن الراحل عبر صفحته الرسمية في فيسبوك اعتبره جمهور راضي إساءة للأسطورة، ما فجر ردورد أفعال غاضبة دفع الوزارة نفسها للتدخل.الحكاية بدأت بسبب […]

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