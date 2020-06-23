واشنطن بوست : مستشفيات العراق تتحول لبؤر كورونا

2020/06/23 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، يوم الاثنين، أن المئات من أطباء العراق أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي الوباء العالمي إلى انهيار في النظام الصحي المتهالك بالبلاد.ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية في العراق، أن الأطباء العراقيين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس تُجرى لهم الفحوص، ثم يُطلب منهم […]

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