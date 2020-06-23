اصابة فنان بفيروس كورونا في السليمانية

2020/06/23 | 08:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير مهرجان السليمانية السينمائي الدولي فؤاد جلال يوم الثلاثاء عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جلال وهو مدير شركة "مستي فيلم" للأفلام انه خضع للفحص الطبي وظهرت النتائج انه حامل للفيروس (كوفيد-19).

واضاف ان حالته الصحية مستقرة، وانه يخضع للرعاية الطبية.

وتوفي المطرب الكوردي عطا جاوشين، امس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين تسجيل عدد إصابات غير مسبوق بفيروس كورونا بـ٢٩٩ حالة فضلا عن ٨ وفيات خلال ٢٤ ساعة الماضية.

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