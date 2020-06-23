2020/06/23 | 08:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في وزارة الصحة المصرية، عن آخر مستجدات حالة الفنانة رجاء الجداوي.ونفى حسني ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.وأكد حسني في تصريحات تلفزيونية، أن رجاء الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة المصرية: لو لم ننجح بعلاج الجداوي فهي إرادة الله) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة المصرية: لو لم ننجح بعلاج الجداوي فهي إرادة الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).