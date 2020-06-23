بعد وفاتهما بكورونا.. تمثالان لنجمي الكرة العراقية

2020/06/23 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الاثنين، الإيعاز لدائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين للنجمين الرياضيين، أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، واللاعب الدولي السابق علي هادي، اللذين توفيا إثر إصابتهما بجائحة كورونا.وبحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد كلّف وزير السياحة والثقافة والآثار، حسن ناظم، مدير عام دائرة الفنون العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد […]

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