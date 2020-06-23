إصابة الاعلامي المصري “نشأت الديهي” بكورونا

2020/06/23 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لقناة “تن” الفضائية المصرية، المذيع نشأت الديهي، الأحد، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل المنزلي لعدة أيام إلى حين تماثله للشفاء، مطالباً الجميع بالدعاء له لتجاوز المحنة، وذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.وقال مصدر مطلع في مدينة الإنتاج الإعلامي، لـ”العربي الجديد”، إن المذيع في قناة “صدى البلد” […]

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