اغلاق مدينة عراقية بعد تفشي كورونا

2020/06/23 | 08:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح قائممقام قضاء الدجيل عبد العزيز فزع محمد جنوبي صلاح الدين يوم الثلاثاء باغلاق القضاء امام جميع الوافدين وتشديد الاجراءات والتحوطات الوقائية بعد تفشي وباء كورونا وتزايد الاصابات بالفيروس بسبب "الوافدين" من داخل وخارج المحافظة.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان خلية الازمة في القضاء قررت اغلاق القضاء امام جميع الوافدين من داخل وخارج المحافظة بعد تزايد الاصابات بكورونا والتي تجاوزت 30 اصابة خلال 72 ساعة، مبينا ان "جميع الاصابات نقلها وافدون من خارج المحافظة وموظفون يعملون في وحدات ادارية خارج الدجيل".

واضاف ان "حالات كثيرة مشتبه بها جارٍ فحصها لإتخاذ الاجراءات الصحية"، مؤكدا "تشديد اجراءات الوقاية في عموم القضاء والاماكن العامة والاسواق لمنع تفشي الفيروس وتطويقه بالسبل الممكنة".

وبحسب الاحصائيات الواردة من صلاح الدين فان المحافظة سجلت اكثر من 160 اصابة وحالتى وفاة واكثر من 30 حالة شفاء.

ويعد قضاء الدجيل ( قضاء الفارس سابقا ) أحد الأقضية التابعة إلى محافظة صلاح الدين في وسط العراق ويتبعه القضاء ناحية الشيخ جميل و ناحية الثرثار ويبلغ عدد سكان القضاء حوالي 104,000 حسب تقديرات عام 2014.

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