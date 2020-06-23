كوريا الجنوبية تعترف بأنها تواجه “موجة ثانية” من تفشي عدوى كورونا

2020/06/23 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت كوريا الجنوبية الثلاثاء بانها تواجه منذ منتصف أيار/مايو “موجة ثانية” من انتشار فيروس كورونا المستجد مع تسجيل 35 الى 50 حالة جديدة يوميا وخصوصا في سيول وضواحيها.وكانت البلاد في شباط/فبراير ثاني دولة ينتشر فيها الوباء بعد الصين التي ظهر فيها المرض.لكن سلطات كوريا الجنوبية تمكنت من السيطرة على الوضع عبر اعتماد استراتيجية […]

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