وزيرة الهجرة تتفقد الاسر النازحة في مخيم مريم العذراء وسط بغداد

2020/06/23 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو الاسر النازحة في مخيم مريم العذراء وسط بغداد، واطلعت على أوضاعهم والاحتياجات الضرورية لهم فضلا عن اهم الاسباب التي تحول دون عودتهم الى مناطقهم الاصلية .وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين ،ان الوزيرة وجهت كوادر الوزارة بإدامة التنسيق مع ادارة المخيم للاستمرار في تعفيره وتعقيمه بشكل دوري وتزويد […]

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