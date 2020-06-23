الصدمة تطيح بشخصيات مهمة متورطة في تهريب سعات الإنترنت.. وزير الاتصالات يكشف كواليس العمليات

2020/06/23 | 08:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن وزير الاتصالات، أركان شهاب أحمد، تحقيق نتائج مهمة في “عمليات الصدمة” التي انطلقت مؤخراً بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق، وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة, كاشفاً عن تورط أشخاص وجهات متنفذة بعمليات التهريب.وقال أحمد في تصريح صحفي، إن “هناك عمليات تهريب لسعات الانترنت تحدث […]

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