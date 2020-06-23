المالية النيابية تشدد على ضرورة اكمال التصويت على الاقتراض الداخلي في جلسة الغد

2020/06/23 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة التصويت على الاقتراض الداخلي في جلسة يوم غد الأربعاء، لافتة الى ان الاقتراض من شأنه حل الكثير من المشاكل والأزمات المالية وخاصة مايتعلق برواتب الموظفين.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اللجنة المالية وبعد المناقشة مع وزير المالية فأن هناك ضرورة ملحة جدا […]

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