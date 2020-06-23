الكعبي يحذر من صفقة أميركية لابقاء قواتها في العراق مقابل ادامة وجود الكاظمي بالسلطة

2020/06/23 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر المحلل السياسي من صفقة أميركية قد يتم اللجوء اليها لابقاء القوات الأميركية في العراق مقابل ادامة وجود الكاظمي في السلطة، لافتا الى ان السنة والاكراد يؤيدون البقاء الأميركي وسيقفون الى جانب هذه الصفقة مقابل منحهم مزيدا من السيطرة على مقاليد الحكم.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “اميركا بدأت مفاوضاتها بعد تسلم مصطفى […]

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