2020/06/23 | 08:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد حكومة الاقليم يزور بغداد اليوم.. وهذا ما سيبحثه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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