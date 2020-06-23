الصين ترفض التحذير الأوروبي بشأن هونغ كونغ

2020/06/23 | 08:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت بكين انتقاداً شديداً إلى الاتّحاد الأوروبي غداة إعرابه عن “قلقه البالغ” بشأن قانون للأمن القومي تعتزم فرضه في هونغ كونغ، مؤكّدة أنّ هذه القضية شأن داخلي وأن الصين “ترفض أيّ تدخّل أجنبي” في شؤونها الداخلية.وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ إنّ “قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي […]

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