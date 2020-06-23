2020/06/23 | 08:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف جناح نادي ريال مدريد، الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، عما أخبره به مدربه زين الدين زيدان قبل مشاركته الأولى هذا الموسم مع الفريق الملكي في الدوري الإسباني أمام فالنسيا.وقال أسينسيو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية: "أنا وزيدان نفهم بعضنا بالنظرات".وعما همس له به "زيزو" قبل مشاركته في مباراة فالنسيا قال: "أخبرني أن أتحرك من الجهة اليمنى وأسجل هدفا، وهذا ما حدث تماما".وكان أسينسيو قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ودية أمام أرسنال في يوليو 2019، وغاب عن كل مباريات الموسم الحالي قبل أن يعود الخميس الماضي ليشارك في مباراة فالنسيا في إطار الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وكانت عودة أسينسيو إلى الملاعب مثالية بعد غياب دام قرابة 11 شهرا، حيث سجل هدفا من أول لمسة له للكرة كما صنع هدفا آخر للفرنسي كريم بنزيما، ليساهم في فوز الريال على فالنسيا بثلاثية نظيفة.وعاد أسينسيو ليشارك للمرة الثانية هذا الموسم في المباراة الأخيرة لريال مدريد ضد ريال سوسييداد، التي قيمت الأحد الماضي، لكنه لم يسجل إلا أن الريال حقق نتيجة الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد وانتزع صدارة الدوري الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسينسيو يكشف عما أخبره به زيدان قبل ظهوره الأول هذا الموسم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسينسيو يكشف عما أخبره به زيدان قبل ظهوره الأول هذا الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).