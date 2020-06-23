لجنة الزراعة النيابية : المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة لضرب الاقتصاد الوطني

2020/06/23 | 09:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ان المعابر غير النظامية تستغلها جهات داخلية وخارجية لتهريب كل شيء لضرب الاقتصاد الوطني .وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ، انه لدينا معلومات مؤكدة بوجود أكثر من 20 معبرا غير رسمي يتم من خلالها تهريب المنتجات الزراعية والحيوانية لضرب مثيلاتها المنتجة محليا .واشار الى وجود […]

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