جودت توضح بدائل تمويل الموازنة من دون الاعتماد على الاستقطاعات

2020/06/23 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضحت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، البدائل الأساسية في تمويل الموازنة بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، لافتة الى أهمية الاعتماد على الاتصالات والمنافذ الحدودية ومزاد العملة في تغطية عجز الموازنة.وقالت جودت في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المشكلة المالية فيها الكثير من الأوليات لتجاوزها من دون اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، […]

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