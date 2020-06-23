تسجيل ارتفاع طفيف في وفيات كورونا بموسكو

2020/06/23 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 26 وفاة جديدة بين مصابي الفيروس في موسكو خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة إلى 3643 شخصا.

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