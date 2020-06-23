-رجاء-، لا تزعجوا القوى الظلامية - أحمد بيان

2020/06/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان هناك اسماء معروفة منتمية الى "اليسار"، لكنها بعيدة كل البعد عن قيم اليسار وعن ان تكون يسارية.



فلا افكارها يسارية، ولا مواقفها، ولا ممارستها.



"نبتت" في الظل كنبات اللبلاب، و"تربت" و"ربت" ابناءها في الظل (بالمغرب وخارج المغرب).



وبفعل فاعل (صدفة او اختيارا)، وبعد ان "غرست" اقدامها في الأرض المغربية أو الأجنبية (جنسية اجنبية) وان ثبتت وضعها الاجتماعي والاقتصادي المريح والمستقبل المضمون، "تحررت" من كل ......





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