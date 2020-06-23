2020/06/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لا أملك الا ان اقول لك :كل شيء كان قريباً منك ويغازلك : خبز التنور الحار ، تشريب الباچة ، مرقة البامية مع تمن عنبر المشغاب السمك المشوي وخارج عرش مسكنك : النهر قريب وأشجار البستان اقرب وقبل ان تبلغ سن الرشد كنت تشير الى : الدين والأخلاق ، وتدل على الجامع والمؤذن والفقيه لا ادري كيف تتعصبون لأشياء ورثتموها ولم تصنعوا منها شيئاً ، انت لم تصنع شيئاً ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا املك الا ان اقول لك - اسماعيل شاكر الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا املك الا ان اقول لك - اسماعيل شاكر الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).