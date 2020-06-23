مدارات وأزمات سياسية تحت ظل جائحة كورونا ! - صبحي مبارك مال الله

2020/06/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله تعيش بلدان العالم وشعوبها بأوضاع سياسية وإقتصادية وصحية ومعاشية متراكمة ومعقدة والتي تفجرّت مع تفشي وباء كورونا الخطير والذي حصد أرواح نصف مليون إنسان تقريباً لحد الآن، حيث أصبحت الأوضاع العامة تتميز بالتوتر والصراع والتوجه إلى تحريك كل الأزمات على مستوى العالم نحو التصادم وإفتعال الحروب خارج قرارات ومواثيق الأمم المتحدة، وبدلاً من تكريس الجهود نحو السيطرة على الوباء والقضاء عليه بجهود عالمية وا ......





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