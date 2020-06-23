2020/06/23 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أبل رسميًا وأخيرًا عن قدوم أجهزة ماك الجديدة بمعالجات من تطويرها بدلًا من تلك التي كانت تحصل عليها من إنتل مثل أي أجهزة كمبيوتر أخرى، كما أوضحت أبل إلى قدراتها في تحسين دمج الهاردوير والسوفتوير ليعملان معًا بتناغم كبير أوضحت أبل أنها وضمن مراحل التطوير وصلت لتحسّن وزيادة في أداء المعالجات وصلت إلى 100x […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر آبل : أجهزة ماك بوك ستعمل بمعالجات Apple Silicon بدلًا من معالجات انتل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر آبل : أجهزة ماك بوك ستعمل بمعالجات Apple Silicon بدلًا من معالجات انتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).