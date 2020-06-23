إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توقف عن تناول اللحوم

2020/06/23 | 09:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من الفوائد الصحية التي تعود على صحة الإنسان من تناول اللحوم الحمراء، كونها تحتوي على البروتينات والحديد والزنك، لكن هناك أيضا بعض الأعراض والعلامات التي يجب عند ملاحظتها التوقف عن تناول اللحوم الحمراء، كما نقلت “مصراوي” عن موقعا ” thehealthy”و “ba-bamail”: 1- الإمساك: يمكن أن تكون بعض قطع اللحم مرتفعة جدا في الدهون، […]

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