2020/06/23 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر برنامج Microsoft Word هو مثابة أحد أهم البرامج التي يتم تثبيتها في الحاسوب، وذلك من أجل القيام بمهام الكتابة المختلفة.وبات يشكل هذا البرنامج من سلسلة برامج مجموعة Microsoft Office العصب الرئيسي لمحبي الكتابة والتدوين.ولكن ماذا لو اضطررنا في ذات مرة إلى فتح ملف وورد وكان لا يتوفر لدينا برنامج مايكروسوفت وورد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية استعراض أي ملف Word بدون التوفر على برنامج مايكروسوفت وورد أونلاين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية استعراض أي ملف Word بدون التوفر على برنامج مايكروسوفت وورد أونلاين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).