محافظة عراقية تسجل 8 وفيات و250 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/06/23 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في ذي قار، الثلاثاء (23 حزيران 2020)، بأن المحافظة سجلت 8 حالات وفاة، و250 إصابة جد...





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