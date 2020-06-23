القوات الأمنية تباشر باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق

2020/06/23 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

باشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء (23 حزيران 2020) باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة” لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة بين شرق صلاح الدين وغرب ديالى وجنوب غرب كركوك.

وذكر اعلام الحشد، في بيان، إن "قوات الحشد الشعبي بمختلف صنوفه والقوات الامنية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية، باشرت صباح اليوم باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة بين شرق صلاح الدين وغرب ديالى وجنوب غرب كركوك".

وأضاف أن "العملية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أطلقت أمس الإثنين (22 حزيران 2020) المرحلة الثالثة من عمليات "ابطال العراق".

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر".

وأضافت، أنه "قد تبين أن انطلاقه كان من

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كشف خلية الإعلام الأمني، الإثنين (22 حزيران 2020)، نتائج عمليات أبطال العراق - المرحلة الثالثة بيومها الاول ، التي انطلقت صباح اليوم في 3 محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد أن انطلقت صباح ال

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دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (2 حزيران 2020)، إلى اعادة النازحين إلى مناطهم بعد انتهاء عملية ابطال العراق العسكرية الثالثة التي انطلقت صباح اليوم في 3 محافظات.

وقال العزاوي في حديث لـ

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