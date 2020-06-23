وزير الاتصالات: عمليات الصدمة حققت نتائج مهمة

2020/06/23 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الاتصالات اركان شهاب، الثلاثاء، تحقيق نتائج مهمة في عمليات الصدمة التي انطلقت مؤخرا بتوجيه من رئيس الوزراء لكشف ومتابعة تهريب سعات الانترنت في العراق، فيما كشف عن تورط أشخاص وجهات متنفذة بعمليات التهريب. وقـــال أحــمــد فــي تـصـريـح إن “هناك عمليات تهريب لسعات الانـتـرنـت تـحـدث مـن خــلال الـكـابـل الضوئي والمــايــكــرويــف, وهــي ســعــات غـيـر قـانـونـيـة […]

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