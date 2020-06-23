فريق طبي عراقي يزور روسيا بشأن عقار افيفافير

2020/06/23 | 09:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف خبير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ، زياد حازم، اليوم الثلاثاء، أن فريقا طبيا عراقيا سيزور روسيا بشأن عقار افيفافير.وقال حازم، إن "علاج "افيفافير" هو احد العقاقير و تم انتاجه من قبل احدى الشركات اليابانية منذ العام 1995 وتم تطويره في روسيا بشكل رسمي منذ ظهور كورونا بسبب ارتفاع عدد الاصابات هناك واعطاؤه للمرضى وتعافى بعض المرضى خلال اربعة ايام بدلا من 14 يوما".وأضاف، أن "90 بالمئة من المرضى تشافوا بعد تناولهم العلاج في وقت مبكر لاصابتهم، حيث اثبت فعاليته على اغلب المصابين في روسيا منذ 14 ايار الماضي وادى الى انخفاض المنحنى الوبائي للاصابات بكورونا، وشفاء اكثر من 20 الف اصابة".ولفت حازم إلى أن "فريقا طبيا عراقيا سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب العقار، موضحا ان "وزارة الصحة عقدت اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع الشركة الروسية لتنفيذ عقد بروتوكول تعاون مشترك لاستيراد العلاج، مؤكدا ان العلاج الروسي سيتوفر نهاية الاسبوع الحالي، وهو غير متوفر في الصيدليات ومن الصعوبة الحصول عليه، وسيتم توفيره في الوزارة ومؤسساتها الصحية حصرا".وذكر ان "الدواء لن يتم تصنيعه بالكامل في العراق، بل سيتم جلب المادة الخام وتوضع في كبسولات لأننا لا نملك حق تصنيعه".

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