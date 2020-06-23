وزارة الصناعة تعلن تجهيز المستشفيات بمادة الاوكسجين الطبي

2020/06/23 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، تجهيز المستشفيـات والمواطنيـن بكميات جديدة مـن غـاز وسائـل الأوكسجيـن الطبـي.وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء الصيدلاني، عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان، إن “مصنـع بغـداد للغـازات الطبيـة التابع للشركة قام خلال هذا الأسبوع بتجهيز وزارة الصحة بـ ( ٢٠ ) ألف لتر من […]

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