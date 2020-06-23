تعليق من وارة الكهرباء بشأن نفقات اصحاب العقود والأجراء اليوميين

2020/06/23 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، عن إرسال كتاب لتحويل نفقات العقود والأجور اليومية إلى الاستثمارية ضمن موازنة عام 2020.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح، اليوم الثلاثاء، ان الوزارة جادة في تأمين مستحقات العقود والأجراء اليوميين الذين تم التعاقد معهم لغاية 15 آذار الماضي.ولفت إلى أنها تنتظر إطلاقها من قبل وزارة المالية، مضيفاً أن […]

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