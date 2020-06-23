مادورو: سألتقي بترامب اذا اقتضت الضرورة

2020/06/23 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أي حديث بينهما يجب أن يكون مبنيا على الاحترام.وقال مادورو في تصريح لوكالة AVN الفنزويلية للأنباء: “مثلما التقيت جو بايدن، وتحدثنا طويلا بروح من الاحترام… أنا مستعد لأتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام عندما يكون ذلك ضروريا”.وكان الرئيس الفنزويلي […]

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