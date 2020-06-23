خبير : فريق طبي عراقي سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب عقار “افيفافير”

2020/06/23 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف خبير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ زياد حازم، ان فريقا طبيا عراقيا سيتوجه الى روسيا للاطلاع على تجارب عقار “افيفافير” المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد والذي سيتوفر حصرا في المراكز الصحية الرسمية نهاية الاسبوع الجاري.وقال حازم في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان علاج “افيفافير هو […]

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