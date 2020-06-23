2020/06/23 | 10:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن خطة خدمية تنطلق الاسبوع المقبل.وذكرت الأمانة، في بيان، إنها أعدت "خطة خدمية كبيرة ستنطلق مطلع الاسبوع المقبل وتتمثل باختيار 3 محلات سكنية من كل دائرة بلدية لتجري عليها اعمال خدمية مكثفة".وأضافت، أن "الحملة تتضمن اعمال نظافة ومجاري وصيانة للطرق وزراعة وغيرها من الاعمال المختلفة وبمتابعة مباشرة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة ومكتب امين بغداد التي ستعمل على تقييم عمل كل دائرة اسبوعيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: خطة خدمية تنطلق الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد: خطة خدمية تنطلق الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).