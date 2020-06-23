صاروخ “كاتيوشا” يستهدف مطار بغداد.. هل هناك خسائر؟

2020/06/23 | 10:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس جديداً هذا الخبر، بل أنه يتجدد كل بضعة أيام، حيث أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء أمس الاثنين، بأن صاروخاً نوع “#كاتيوشا” سقط في محيط #مطار_بغداد الدولي، دون أي خسائر.ووفقاً لبيان أصدرته خلية الإعلام…

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