قيادة العمليات المشتركة: ملاحقة داعش لن تتأثر بجائحة كورونا

2020/06/23 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن إمكانيات وقدرة الجيش مسخرة على ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ولن تتأثر بجائحة كورونا.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن “الجيش العراقي لم يتأثر بجائحة كورونا وأن الاستعدادات والإمكانيات والقدرات متخذة لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والقضاء على تواجدها”.وبعث الخفاجي “رسالة طمأنينة للشعب بأن الجيش […]

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