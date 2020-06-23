تعرف على تشكيلة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو اليوم

2020/06/23 | 10:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.ويسعى البارسا خلال مباراة اليوم لتحقيق الانتصار، لانتزاع صدارة الترتيب في الليجا مؤقتا على حساب ريال مدريد.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة من المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شتيجن.الدفاع: سيميدو – […]

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