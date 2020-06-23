وفد حكومي كردي سيصل بغداد لمناقشة ملف النفط ومستحقات الإقليم المالية

2020/06/23 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء ، الى انه من المقرر أن يصل وفد حكومي من إقليم كردستان إلى بغداد لاستئناف الحوار بشأن ملفات اقتصادية ومالية أبرزها ملف النفط ومستحقات الإقليم المالية.وقال وزير الإقليم للشؤون الاتحادية في حكومة إقليم كردستان، خالد شواني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، إن “الوفد، الذي يرأسه نائب […]

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