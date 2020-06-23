وزير المالية يكشف عن خطة تقشف لمدة عامين

2020/06/23 | 10:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء، عدم امكانية التخلص من الازمة الاقتصادية الحالية ، مبينا ان العراق ملزم بالاستمرار في الخطط التقشفية لعامين مقبلين.وقال علاوي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” تابعتها /المعلومة/، إنه “من المفروض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف شهر من النفقات قبل ان تواجه أزمات”.وأضاف “كان يفترص أن […]

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