وزارة الكهرباء تتحدث عن العقود والأجور

2020/06/23 | 10:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، عن إرسال كتاب لتحويل نفقات العقود والأجور اليومية إلى الاستثمارية ضمن موازنة عام 2020.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان “الوزارة جادة في تأمين مستحقات العقود والأجراء اليوميين الذين تم التعاقد معهم لغاية 15 آذار الماضي”، لافتا إلى أنها “تنتظر إطلاقها من قبل وزارة المالية”.وأضاف

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