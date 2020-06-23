العمليات المشتركة تشيد بنتائج اليوم الأول من عمليات أبطال العراق وتؤكد: العمليات مستمرة

2020/06/23 | 10:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، بنتائج اليوم الأول من عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة، فيما أكد أن العمليات مستمرة لحين تحقيق الأهداف المرسمومة لها.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان” قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعا مع قادة الحشد الشعبي والقادة الأمنيين لمتابعة سير عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة” لتنسيق العمل

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